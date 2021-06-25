Топ-артисти, 42 години музики та луна-парк: за "Великий будівництвом" на Хортицю прийшли великі фестивалі

Острів стане туристичним магнітом, упевнені в Офісі президента. На серпень вже анонсували проведення ZOUND 2021

В кінці серпня в Запоріжжі на Хортиці відбудеться великий музичний фестиваль, на якому виступлять музиканти з України та Європи. Фестиваль ZOUND 2021 стане одним з етапів відродження острова, розпочатого за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Фестиваль пройде 28-29 серпня. Будуть 2 сцени, 42 години живої музики, десятки відомих артистів і 15 тисяч відвідувачів. Організаторам стала компанія Fishcanfly в партнерстві з "Метінвестом", пише "Сьогодні".

"Хортицю, як місце проведення фестивалю, ми вибрали не випадково. Зараз відбувається відродження острова, цього місця сили. Тому ми теж дуже хочемо відродити цю силу, через культуру, музику і залучення молоді. Ще одна мета – прищепити Україні культуру фестивального руху", – розповів представник Fishcanfly Володимир Бригинець.

На денній сцені виступатимуть "Бумбокс", "Порнофільми", Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, "Кіс-Кіс", 5'nizza, Epolets, Аlyona Аlyona, o.Torvald, Louna, Noize MC. Після заходу працюватиме друга, нічна сцена, куди запрошені електронні музиканти з Німеччини, Італії, України та самого Запоріжжя.

На фестивалі будуть працювати 30 точок вуличної їжі, лаунж-зони, великий луна-парк з атракціонами для дітей. Всім видаватимуть маски і забезпечать санітайзерами.

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Нагадаємо, цього року на Хортиці почали відновлювати територію острова і Музей історії запорізького козацтва, що не працював останні роки. Роботи виконуються і фінансуються в рамках ініційованих президентом Володимиром Зеленським програм "Велика реставрація" і "Велике будівництво".

За словами координатора програми, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, Хортиця стане справжнім туристичним магнітом: з музеєм, природою, інклюзивними просторами і культурними подіями. Острів матиме зручне транспортне сполучення завдяки новим мостам, які зараз будують в Запоріжжі.

Як повідомлялося, раніше легендарний плавучий кран "Захарій" повернувся на "Велику будівництво" в Запоріжжі.

А про те, як погані дороги впливають на людей, чи є в України гроші на масштабні ремонти і багато іншого, дізнавайтеся в репортажі-розслідуванні "Слідами Великого будівництва":