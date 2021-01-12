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Вимагав хабара з військового: у Запоріжжі затримали керівника військової прокуратури (фото)

12 січня, 01:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Прокурор обіцяв припинення кримінальної справи

Служба безпеки України затримала на отриманні хабара одного з керівників військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону.

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Про це повідомила прес-служба СБУ.

Слідство встановило, що чиновник вимагав і отримав від військового неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів за непритягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення військового злочину і припинення провадження.

Військовий звинувачувався у шахрайстві у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

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Прокурор затриманий, вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, в грудні співробітники Служби безпеки викрили комерсанта, який пропонував чиновникам хабарі за зміну умов тендерів.

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