Требовал взятку с военного: в Запорожье задержали руководителя военной прокуратуры (фото)

Служба безопасности Украины задержала на получении взятки одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что чиновник требовал и получил от военного неправомерную выгоду в размере 5000 долларов за непривлечение его к уголовной ответственности за совершение военного преступления и прекращении производства.

Военный обвинялся в мошенничестве в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

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Прокурор задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора.

Напомним, в декабре сотрудники Службы безопасности разоблачили коммерсанта, который предлагал чиновникам взятки за изменение условий тендеров.

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