У Бердянську 12-річна дівчинка народила від підлітка. Як нині живе сім'я – відео

Наразі молоді батьки не спілкуються, хоч і живуть через кілька будинків. Виховання малюка взяла на себе бабуся

Сім'я постраждалої не згодна з рішенням суду. Колаж "Сьогодні"

У Бердянську суд виніс вирок для хлопця, від якого завагітніла і народила 12-річна дівчинка – два роки умовно. Юнак запевняє, усе було за згодою. А дівчинка говорить, він шантажував, що про інтим розповість друзям.

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Як тепер живе дівчинка з маленькою дочкою, дізнавалися новини "Сьогодні".

Як і кого покарали за зґвалтування

Батьком виявився неповнолітній юнак, який живе неподалік. Познайомилися вони завдяки брату дівчинки. Проти нього почали кримінальне провадження за статтею "зґвалтування". Слідчі дії тривали близько року. Тепер він знаходиться вдома.

"Хлопець визнаний винним у скоєнні зазначеного злочину, і призначене покарання не пов'язане з позбавленням волі", – заявив прокурор Бердянської окружної прокуратури Тарас Матвіїшин.

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За свій вчинок підліток отримав два роки умовно. Сім'я хлопця також повинна виплатити потерпілій 300 тисяч гривень морального збитку.

Рідні дівчинки не на камеру кажуть: із вироком не згодні. Можливо, будуть подавати апеляцію і вимагати більш суворого покарання для неповнолітнього батька.

Як живе сім'я з маленькою дитиною

Нині постраждалій дівчинці 14 років, її дочці – півтора року. Найбільше виховує дитину бабуся.

"Люди прекрасні, прекрасно піклуються про дитину. І там у дитини ніяких проблем", – сказала сусідка сім'ї.

Між собою ні молоді батьки, ні їхні родичі не спілкуються. Хоч і живуть неподалік. У будинок юної матері відтепер часто навідуються соцслужби. Кажуть: догляд за малюком взяла на себе бабуся. Юна мама теж активно бере участь у вихованні дитини та продовжує навчання у школі на індивідуальному графіку.

"Сім'ю ми почали супроводжувати відразу ж після того, як нам надійшла інформація про народження дитини. Була надана консультативна, психологічна, юридична консультація. Наразі мікроклімат у сім'ї стабільний", – зазначила директор центру соціальних служб Бердянська Тетяна Батулинська.

Психологи зазначають: головне, щоб батьки молодої мами підтримували її і надавали всю необхідну допомогу.

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