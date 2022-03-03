В Енергодарі тривають сильні обстріли: окупанти вже біля АЕС (відео)

Російські окупанти обстрілюють Енергодар, військові майже біля атомної електростанції.
Про це повідомили сайту "Сьогодні".
"У усьому окрузі трясуться вікна. Люди в шоці. МАГАТЕ досі мовчить" , – розповіли очевидці.
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Мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram написав, що колона техніки РФ вирушила у напрямку атомної електростанції.
"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку" – сказав Орлов.
Зазначимо, що в Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС. Вона є найбільшою АЕС у Європі.
Ситуація в Україні 3 березня
- У Києві вночі були чути вибухи. Постраждалих немає, влада Києва продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури.
- Українські військові розбомбили чергову колону техніки окупантів на Сумщині, від неї залишилися лише гори обгорілого заліза.
- В Україні вбито генерал-майора російської армії, колишній командир 7-ї дивізії ВДВ Андрій Суховецький.
- СБУ протягом вчорашнього дня затримала кількох диверсантів у різних областях України.
- Українців попереджають, що не треба співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали в Instagram.