В Енергодарі тривають сильні обстріли: окупанти вже біля АЕС (відео)

В Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС, яка є найбільшою електростанцією в Європі

Окупанти стріляють біля АЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстрілюють Енергодар, військові майже біля атомної електростанції.

Про це повідомили сайту "Сьогодні".

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"У усьому окрузі трясуться вікна. Люди в шоці. МАГАТЕ досі мовчить" , – розповіли очевидці.

Мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram написав, що колона техніки РФ вирушила у напрямку атомної електростанції.

"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку" – сказав Орлов.

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Зазначимо, що в Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС. Вона є найбільшою АЕС у Європі.

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