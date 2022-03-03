В Энергодаре идут сильные обстрелы: оккупанты уже возле АЭС (видео)

Российские оккупанты обстреливают Энергодар, военные почти возле атомной электростанции.
Об этом сообщили сайту "Сегодня".
"Во всей округе трясутся окна. Люди в шоке. МАГАТЭ до сих пор молчит", – рассказали очевидцы.
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Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram написал, что колонна техники РФ отправилась в направлении атомной электростанции.
"Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны!" – сказал Орлов.
Отметим, что в Энергодаре находится Запорожская АЭС. Она является самой большой АЭС в Европе.
Ситуация в Украине 3 марта
- В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.
- Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, от нее остались лишь горы обгоревшего железа.
- В Украине убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.
- СБУ в течение вчерашнего дня задержала нескольких диверсантов в разных областях Украины.
- Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.