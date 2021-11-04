У Мелітополі маршрутнику стало погано за кермом. Від моторошної аварії людей врятував підліток

Герою лише 17 років. Після порятунку на місце події прибули поліція та швидка допомога

Підліток врятував водія маршрутки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області 17-річний хлопець врятував водія маршрутки, коли йому різко погано стало за кермом. Завдяки героїчному вчинку не сталася ДТП.

Про це повідомляє Mv.org.ua.

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Пригода сталася у четвер, 4 листопада, у Мелітополі у маршрутці №11.

Як стало відомо, під час руху водієві стало погано, і він не впорався з керуванням. У цей момент маршрутка вискочила на зустрічну смугу на жвавому проспекті, але запобігти трагедії вдалося 17-річному пасажиру.

"Пасажири кричали: "Водію погано!", "Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху і зупинив маршрутку", – розповів підліток.

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Після цього хлопець викликав поліцію та швидку, а до цього він надавав водієві першу допомогу. Крім того, маршрутнику притримували щелепу та голову, щоб уникнути травм та асфіксії.

Як з'ясувалося, 17-річний рятівник зараз навчається водінню, а навички надання першої допомоги знає завдяки відповідним тренінгам.

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