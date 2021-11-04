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У Мелітополі маршрутнику стало погано за кермом. Від моторошної аварії людей врятував підліток

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 листопада, 18:02
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Герою лише 17 років. Після порятунку на місце події прибули поліція та швидка допомога
Підліток врятував водія маршрутки. Фото: колаж "Сьогодні"
Підліток врятував водія маршрутки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області 17-річний хлопець врятував водія маршрутки, коли йому різко погано стало за кермом. Завдяки героїчному вчинку не сталася ДТП.

Про це повідомляє Mv.org.ua.

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Деталі

Пригода сталася у четвер, 4 листопада, у Мелітополі у маршрутці №11.

Як стало відомо, під час руху водієві стало погано, і він не впорався з керуванням. У цей момент маршрутка вискочила на зустрічну смугу на жвавому проспекті, але запобігти трагедії вдалося 17-річному пасажиру.

"Пасажири кричали: "Водію погано!", "Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху і зупинив маршрутку", – розповів підліток.

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Після цього хлопець викликав поліцію та швидку, а до цього він надавав водієві першу допомогу. Крім того, маршрутнику притримували щелепу та голову, щоб уникнути травм та асфіксії.

Як з'ясувалося, 17-річний рятівник зараз навчається водінню, а навички надання першої допомоги знає завдяки відповідним тренінгам.

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