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В Мелитополе маршрутчику стало плохо за рулем. От жуткой аварии людей спас подросток

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 ноября, 18:02
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Герою всего 17 лет. После спасения на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь
Подросток спас водителя маршрутки. Фото: коллаж "Сегодня"
Подросток спас водителя маршрутки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области 17-летний парень спас водителя маршрутки, когда ему резко стало плохо за рулем. Благодаря героическому поступку не произошло ДТП.

Об этом сообщает Mv.org.ua.

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Подробности

Происшествие случилось в четверг, 4 ноября, в Мелитополе в маршрутке №11.

Как стало известно, во время движения водителю стало плохо, и он не справился с управлением. В этот момент маршрутка выскочила на встречную полосу на оживленном проспекте, но предотвратить трагедию удалось 17-летнему пассажиру.

"Пассажиры кричали: "Водителю плохо!", "Остановите автобус!". Я добежал до сиденья водителя, вырулил на нашу полосу движения и остановил маршрутку", – рассказал подросток.

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После этого парень вызвал полицию и скорую, а до этого он оказывал водителю первую помощь. Кроме того, маршрутчику придерживали челюсть и голову, чтобы избежать травм и асфиксии.

Как выяснилось, 17-летний спаситель сейчас учится вождению, а навыки оказания первой помощи знает благодаря соответствующим тренингам.

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