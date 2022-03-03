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У Мелітополі окупанти закликають городян дивитися російські новини (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 22:50
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Людям роздали список російських telegram-каналів, де вони мають читати новини
Містянам роздали папери з поясненнями / Колаж "Сьогодні"
Містянам роздали папери з поясненнями / Колаж "Сьогодні"

У Мелітополі окупантироздаю людям папери з поясненням, де потрібно читати та дивитися новини. Актуальні новини українцям пропонують дивитись на телеканалі "Росія 24".

Про це повідомляє Політика країни.

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"Сьогодні протягом дня обговорювалося, що на контрольованих Росією територіях України збираються відключати (або вже відключили) українські телеканали та включити російські. У Херсоні, як кажуть, росіяни вже в телецентрі. А в Мелітополі роздають такі папери з поясненням, що читати, а що дивитися", – йдеться у повідомленні.

Вказівки від окупантів про те, де дивитись новини. Фото: "Політика країни"
Вказівки від окупантів про те, де дивитись новини. Фото: "Політика країни"

Ситуація у Мелітополі

  • 1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що у Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ до України. Він нагадав, що Мелітополь взяв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.
  • Тоді на вулиці тимчасово окупованого Мелітополя вийшли десятки місцевих жителів. Вони оголосили мирний мітинг на знак підтримки України.
  • 2 березня у Мелітополі окупанти відкрили стрілянину по мирному натовпу, який намагався їх витиснути з міста.
  • Внаслідок боїв у районі Нового Мелітополя, що межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім непридатні до використання).

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