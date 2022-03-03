Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Запорожья

В Мелитополе оккупанты призывают горожан смотреть российские новости (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 22:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Людям раздали список российских telegram-каналов, где они должны читать новости
Горожанам раздали бумаги с объяснениями / Коллаж "Сегодня"
Горожанам раздали бумаги с объяснениями / Коллаж "Сегодня"

В Мелитополе оккупантыраздаю людям бумаги с объяснением, где нужно читать и смотреть новости. Актуальные новости украинцам предлагают смотреть на телеканале "Россия 24".

Об этом сообщает Политика страны.

Реклама

"Сегодня в течение дня обсуждалось, что на контролируемых Россией территориях Украины собираются отключать (или уже отключили) украинские телеканалы и включить российские. В Херсоне, как говорят, россияне уже в телецентр. А в Мелитополе раздают вот такие бумаги с объяснением, что читать, а что смотреть", – говорится в сообщении.

Указания от оккупантов о том, где смотреть новости. Фото: "Политика страны"
Указания от оккупантов о том, где смотреть новости. Фото: "Политика страны"

Ситуация в Мелитополе

  • 1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень сложная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.
  • Тогда на улицы временно оккупированного Мелитополя вышли десятки местных жителей. Они объявили мирный митинг в знак поддержки Украины.
  • 2 марта в Мелитополе оккупанты открыли стрельбу по мирной толпе, которая пыталась их выдавить из города.
  • В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем непригодны к использованию).

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
Мир душит РФ санкциями
Все санкции
Крипторынок
Больше новостей
Первая медицинская помощь
Помоги!
Мэр говорит
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Финанс-дайджест
Больше новостей
Рупоры Кремля
Путинисты 🤬
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Все, что нужно знать
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41950.76

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2801.65

Litecoin (LTC)

109.69

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Комаровский в теме
Чем накормить ребенка, если нет смеси
Спроси у доктора

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять