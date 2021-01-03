У Запоріжжі "Інтерсіті" на смерть збив людину (відео)

У неділю, 3 січня, в Запоріжжі швидкісний поїзд "Інтерсіті" збив чоловіка, який переходив залізничну колію.

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Про це повідомляє місцеве видання "Актуально".

НП подія сталася на зупинці "Заводська". Там поїзд мчав на високій швидкості і збив чоловіка.

Попередньо відомо, що від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

На місце події прибули правоохоронці. Вони з'ясовують всі обставини надзвичайної події.

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Раніше ми повідомляли, що у Вільнянському районі Запорізької області автомобіль "ВАЗ 2107" на трасі Запоріжжя – Донецьк збив 49-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги.

Нагадаємо, що в Київській області під колеса поїзда потрапила 14-річна дівчинка.

Також нагадаємо, в Дніпрі поїзд збив коляску з півторарічною дитиною – бабуся гуляла з онукою і хотіла перетягнути коляску через залізничні колії.

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