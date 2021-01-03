Під Запоріжжям чоловіка спочатку збив "легковик", а потім переїхала швидка допомога

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці

У Вільнянському районі Запорізької області автомобіль "ВАЗ 2107" на трасі Запоріжжя – Донецьк збив 49-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Запорізької області.

Після дорожньо-транспортної пригоди чоловіка переїхав автомобіль швидкої, за кермом якої перебував 52-річний водій.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

За результатами медичного огляду обидва водії були тверезими.

Реклама

В тренді В Ужгороді жінка народила четверню: фото малюків

За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучені. Зараз поліція встановлює свідків події.

Нагадаємо, у Львівській області, на трасі М-06 сполученням Київ – Чоп, сталося масштабне ДТП, в якому постраждали 10 людей.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Сумській області автовоз зніс поліцейських в кювет. Велика вантажівка зім'яла передню частину поліцейського автомобіля.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама