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Під Запоріжжям чоловіка спочатку збив "легковик", а потім переїхала швидка допомога

3 січня, 14:59

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці

У Вільнянському районі Запорізької області автомобіль "ВАЗ 2107" на трасі Запоріжжя – Донецьк збив 49-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Запорізької області.

Після дорожньо-транспортної пригоди чоловіка переїхав автомобіль швидкої, за кермом якої перебував 52-річний водій.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

За результатами медичного огляду обидва водії були тверезими.

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За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучені. Зараз поліція встановлює свідків події.

Нагадаємо, у Львівській області, на трасі М-06 сполученням Київ – Чоп, сталося масштабне ДТП, в якому постраждали 10 людей.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Сумській області автовоз зніс поліцейських в кювет. Велика вантажівка зім'яла передню частину поліцейського автомобіля.

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ДТП смерть чоловік швидка допомога Запорізька область
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