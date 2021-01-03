Під Запоріжжям чоловіка спочатку збив "легковик", а потім переїхала швидка допомога

У Вільнянському районі Запорізької області автомобіль "ВАЗ 2107" на трасі Запоріжжя – Донецьк збив 49-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Запорізької області.
Після дорожньо-транспортної пригоди чоловіка переїхав автомобіль швидкої, за кермом якої перебував 52-річний водій.
Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.
За результатами медичного огляду обидва водії були тверезими.
За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби вилучені. Зараз поліція встановлює свідків події.
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