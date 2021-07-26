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У Запоріжжі можуть розігнати міськраду: мер терміново звернувся до Разумкова

26 липня 2021 13:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Буряк каже, що зараз місто знаходиться в заручниках тих, хто ніяк не награється у політику, оскільки не вирішуються важливі соціальні питання

Володимир Буряк (зліва) просить у Разумкова допомоги. Колаж "Сьогодні"

Володимир Буряк (зліва) просить у Разумкова допомоги. Колаж "Сьогодні"

Мер Запоріжжя Володимир Буряк звернувся до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням розібратися з "демаршем" депутатів Запорізької міської ради, які більше місяця не ходять на засідання. Про це він написав у Facebook.

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Він зазначив, що є підстави розігнати нинішнє скликання міськради.

"Більше ніж місяць представники "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Європейської солідарності", "Нової політики" і "Партії Шарія" не приходять на засідання, а отже, не виконують норми закону Украіни "Про статус депутатів місцевих рад", який зобов’язує їх брати участь у пленарних засіданнях для розгляду соціально важливих питань. Разом із тим, відмова від виконання своїх обов’язків є підставою для дострокового припинення повноважень депутатів. Запоріжжя чекає відповідної реакції від Верховної Ради, адже наразі місто знаходиться в заручниках тих, хто ніяк не награється в політику", – написав Буряк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховну Раду хочуть скликати на термінове засідання в день, коли в Україні відбудеться перший саміт "Кримської платформи".

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Папуга Геннадія Кернеса. Фото: колаж "Сьогодні"

А напередодні Дмитро Разумков розповідав на телеканалі "Україна 24", що до закону про олігархів вже подали більше тисячі правок.

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