Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чорноморець - Шахтар: онлайн ❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

У Запоріжжі шахрай створив фейкову "Дію" – у Мінцифрі вигадали покарання

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 жовтня, 12:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні

У Запоріжжі 21-річний молодик створив програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного додатка "Дія". З його допомогою користувачі могли створювати підроблені документи. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції.

Реклама

Зловмисник розробив програму для смартфонів, яка за дизайном була ідентичною з державним додатком "Дія".

"У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19", – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Реклама

Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосуванню неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь та цигарки.

Що загрожує хлопцю

У будинку фігуранта провели обшуки. Вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії продовжуються.

Реклама

Що кажуть у Мінцифрі

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров пропонує покарати шахрая, який створив фейкову програму "Дія".

"Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT, без персональних даних та інших сенсативних речей. Учора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", – написав він.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

Сьогодні

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

Сьогодні

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Вакцинація
Станом на 26 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 138 082
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 363 491
Всього введених доз 16 501 573
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти