У Запоріжжі пенсіонерка побилася з дівчиною в автобусі через маску – відео

Молода жінка агресивно відреагувала на зауваження, через що літня пасажирка кинулася на неї з кулаками

У Запоріжжі в автобусі сталася бійка через захисну маску. У транспорті посварилися пенсіонерка і молода жінка, яка їхала без засобів захисту.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Пенсіонерка зробила зауваження дівчині, яка їхала без маски. Та нахамила їй у відповідь. Бабуся, не стерпівши такого ставлення, кинулася на пасажирку з кулаками.

При цьому в салоні автобуса ніхто навіть не намагався заспокоїти ні пенсіонерку, ні молоду жінку.

Нагадаємо, минулого літа в харківському метро сталася бійка через пасажира без маски. Інцидент стався між станціями "Холодна гора" і "Південний вокзал".

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Крім того, у минулому році в Києві водій тролейбуса влаштувала бійку в відповідь на прохання надіти маску. Спочатку між собою сварилися пасажири, але водій встряла у конфлікт, справа закінчилася кулаками.