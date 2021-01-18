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У Запоріжжі викрили наркокур'єра з "товаром" на 11 млн гривень (фото і відео)

18 січня, 14:43

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Для "роботи" чоловік орендував квартиру

У Запоріжжі правоохоронці викрили наркокур'єра із забороненими речовинами на суму понад 11 млн гривень.

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Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що 25-річний чоловік працював на інтернет-магазин наркотиків, де був кур'єром і закладчиком . Для "роботи" він орендував квартиру, де обладнав цілий фасувальний цех.

Замовлення розвозив на своєму авто і робив закладки на території області. Потім відправляв замовникам фото і повідомлення з інформацією про місцезнаходження товару.

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Порушника затримали у відділенні пошти з черговою посилкою з психотропами. У його авто і квартирі провели обшуки. Копи вилучили понад 14 кг канабісу, п'ять кг метамфетаміну та "Альфа PVP", більше 1 кг псилоцибінових грибів, таблетки екстазі, сліп-пакети з амфетаміном, а також фасувальні матеріали з логотипом магазину.

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Вартість "товару" за цінами "чорного" ринку становить понад 11 млн гривень. Фігуранта вже затримали, йому загрожує до восьми років за ґратами.

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Нагадаємо, раніше прикордонники затримали 71-річну жінку з двома пляшками "травички".

Крім того, в Одесі в приватному медичному закладі працівники продавали метадон і рецепти на наркотики.

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наркотики наркокур'єр Запоріжжя Запорізька область
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