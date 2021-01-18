В Запорожье разоблачили наркокурьера с "товаром" на 11 млн гривен (фото и видео)

В Запорожье правоохранители разоблачили наркокурьера с запрещенными веществами на сумму более 11 млн гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что 25-летний мужчина работал на интернет-магазин наркотиков, где был курьером и закладчиком. Для "работы" он арендовал квартиру, где оборудовал целый фасовочный цех.

Заказы развозил на своем авто и делал закладки на территории области. Затем отправлял заказчикам фото и сообщения с информацией о местонахождении товара.

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Нарушителя задержали в отделении почты с очередной посылкой с психотропами. В его авто и квартире провели обыски. Копы изъяли более 14 кг каннабиса, пять кг метамфетамина и "Альфа PVP", более 1 кг псилоцибинових грибов, таблетки экстази, слип-пакеты с амфетамином, а также фасовочные материалы с логотипом магазина.

Стоимость "товара" по ценам "черного" рынка составляет более 11 млн гривен. Фигуранта уже задержали, ему грозит до восьми лет за решеткой.

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Напомним, ранее пограничники задержали 71-летнюю женщину с двумя бутылками "травки".

Кроме того, в Одессе в частном медицинском учреждении работники продавали метадон и рецепты на наркотики.

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