Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Запорожье разоблачили наркокурьера с "товаром" на 11 млн гривен (фото и видео)

18 января, 14:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Для "работы" мужчина арендовал квартиру

В Запорожье правоохранители разоблачили наркокурьера с запрещенными веществами на сумму более 11 млн гривен.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что 25-летний мужчина работал на интернет-магазин наркотиков, где был курьером и закладчиком. Для "работы" он арендовал квартиру, где оборудовал целый фасовочный цех.

Заказы развозил на своем авто и делал закладки на территории области. Затем отправлял заказчикам фото и сообщения с информацией о местонахождении товара.

Реклама

Нарушителя задержали в отделении почты с очередной посылкой с психотропами. В его авто и квартире провели обыски. Копы изъяли более 14 кг каннабиса, пять кг метамфетамина и "Альфа PVP", более 1 кг псилоцибинових грибов, таблетки экстази, слип-пакеты с амфетамином, а также фасовочные материалы с логотипом магазина.

В тренде
На Волыни стая бездомных собак нападает на людей: в больнице уже пять человек (видео)

Стоимость "товара" по ценам "черного" рынка составляет более 11 млн гривен. Фигуранта уже задержали, ему грозит до восьми лет за решеткой.

Реклама

Напомним, ранее пограничники задержали 71-летнюю женщину с двумя бутылками "травки".

Кроме того, в Одессе в частном медицинском учреждении работники продавали метадон и рецепты на наркотики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

наркотики наркокурьер Запорожье Запорожская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт и какие ограничения
Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт и какие ограниченияУкраина
Скот буквально растерзали: под Запорожьем неизвестные животные держат в страхе целое село
Скот буквально растерзали: под Запорожьем неизвестные животные держат в страхе целое селоЗапорожье
В Украине сильно похолодает, ждем мороз до -16: прогноз до конца недели
В Украине сильно похолодает, ждем мороз до -16: прогноз до конца неделиУкраина
Готовы к настоящей зиме? Где в пятницу ударят самые сильные морозы (карта)
Готовы к настоящей зиме? Где в пятницу ударят самые сильные морозы (карта)Украина
Языковой омбудсмен обратился к генпрокурору из-за русского и других региональных языков
Языковой омбудсмен обратился к генпрокурору из-за русского и других региональных языковУкраина
5000 долларов за закрытое дело: в Запорожье прокурора поймали на взятке (фото)
5000 долларов за закрытое дело: в Запорожье прокурора поймали на взятке (фото)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять