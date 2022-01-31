У Запоріжжі школи закуповують свічки для бомбосховищ на випадок вторгнення РФ

Батьки навіть придумали альтернативу свічкам, оскільки вогонь у закритому приміщенні може бути небезпечний

Люди бояться, що вторгнення РФ в Україну може статися будь-коли/Колаж: "Сьогодні"

У Запоріжжі батьків учнів однієї зі шкіл зобов'язали купити свічки для бомбосховища. Це на випадок, якщо РФ нападе на Україну.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

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Деталі

Адміністрація одного з навчальних закладів дала розпорядження батьківським комітетам закупити по 2 свічки на кожну дитину для підготовки бомбосховища.

Згодом у батьківському чаті в соцмережі подумали, що є ризики від відкритого вогню в закритому приміщенні. Тому батьки як альтернативу вирішили принести по ліхтарику.

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Чи може напасти Путін?

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