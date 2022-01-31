В Запорожье школы закупают свечи для бомбоубежищ на случай вторжения РФ

Родители даже придумали альтернативу свечам, поскольку огонь в закрытом помещении может быть опасен

Люди боятся, что вторжение РФ в Украину может произойти в любое время/Коллаж: "Сегодня"

В Запорожье родителей учеников одной из школ обязали купить свечи для бомбоубежища. Это на случай, если РФ нападет на Украину.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

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Администрация одного из учебных заведений дала распоряжение родительским комитетам закупить по 2 свечи на каждого ребенка для подготовки бомбоубежища.

Впоследствии в родительском чате в соцсети подумали, что есть риски от открытого огня в закрытом помещении. Поэтому родители в качестве альтернативы решили принести по фонарику.

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Может ли напасть Путин?

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