В Запорожье школы закупают свечи для бомбоубежищ на случай вторжения РФ

В Запорожье родителей учеников одной из школ обязали купить свечи для бомбоубежища. Это на случай, если РФ нападет на Украину.
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
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Администрация одного из учебных заведений дала распоряжение родительским комитетам закупить по 2 свечи на каждого ребенка для подготовки бомбоубежища.
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Впоследствии в родительском чате в соцсети подумали, что есть риски от открытого огня в закрытом помещении. Поэтому родители в качестве альтернативы решили принести по фонарику.
Может ли напасть Путин?
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