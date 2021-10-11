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У Запоріжжі в COVID-відділеннях заповнені всі ліжка, а в реанімації немає місць

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
11 жовтня, 16:07
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Сама глобальна проблема — це нестача медичного персоналу, дуже потрібні реаніматологи
На сьогодні завантаженість лікарні становить - 99%. Колаж: "Сьогодні"
На сьогодні завантаженість лікарні становить - 99%. Колаж: "Сьогодні"

Так, у Запорізькій обласній інфекційній лікарні хворими COVID-19 заповнені практично всі ліжка. Про це стало відомо сьогодні, 11 жовтня, під час наради в мерії стосовно боротьби з коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє Голос Запоріжжя.

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"Якщо порівнювати статистичні дані за 2020 й рік і за 9 місяців 2021-го, то можна сказати, що хворих стало значно більше. І значно більше стало важких випадків. Наймолодшому нашому пацієнту – 1 місяць. Найстаршому – 96", – розповіла в.о. директора обласної інфекційної лікарні Ірина Куліш.

На сьогодні завантаженість лікарні становить – 98-99%, вона розрахована на 170 ліжок.

"Станом на ранок у нас вільно тільки два чоловічих місця. Реанімація взагалі розрахована на 6 ліжок. Але у нас на сьогодні офіційно перебуває 13 хворих. І ще 5 хворих, які перебувають у відділенні, тому що реанімація перевантажена", – додала Куліш.

За словами керівника інфекційної лікарні, сама глобальна проблема — це нестача медичного персоналу.

"Якщо так і далі піде, то дуже потрібні реаніматологи. Бракує персоналу в реанімацію", – зазначила Куліш.

Україна опинилася на 3 місці в Європі за смертністю

Раніше ми повідомляли, що станом на понеділок, 11 жовтня, у світі зафіксували 238 668 492 випадків зараження на COVID-19, з них 4 867 610 летальних. У цьому списку Україна в Європі займає третю позицію по добовій смертності і поширенню COVID-19.

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У Європі по добовій смертності від COVID-19 Україна займає третю позицію:

  • Росія – 962 людей;
  • Румунія – 211 людей;
  • Україна – 162 людей.

Добова статистика смертності від COVID-19 в Європі
Добова статистика смертності від COVID-19 в Європі

В Європі з добового приросту хвороби Україна також займає третю позицію:

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  • Велика Британія – 34 574;
  • Росія – 28 647;
  • Україна – 11 344.

Добова статистика захворюваності на COVID-19 в Європі
Добова статистика захворюваності на COVID-19 в Європі

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