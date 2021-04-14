У Запоріжжі яму на дорогах "залатали" зліпками щелеп: відео

У Запоріжжі яму на дорозі намагалися "відремонтувати" за допомогою сотні зліпків щелеп, ймовірно, вони належали клініці

У Запоріжжі придумали оригінальний спосіб боротьби з ямами на дорогах. Її заповнили зліпками людських щелеп.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Це Запоріжжя".

"На Бабурці освоюють новий прогресивний метод ремонту доріг", – написали під записом.

На відео видно, що у велику яму на дорозі висипали сотні зліпків щелеп. На них є імена власників. Ймовірно, зліпки належали одній зі стоматологічних клінік, проте точне їх походження невідоме.

Нагадаємо, раніше в Києві через прорив труби утворився провал під асфальтом, у який провалилося колесо вантажівки. У результаті ліквідувати аварію рятувальники не могли до тих пір, поки з траси не прибрали машину.

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Також ми писали, що на одній з міських доріг у Черкасах не можна ні проїхати, ні пройти. Жителі називають її "дорогою смерті", оскільки триметрові вибоїни знищують автомобілі.

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