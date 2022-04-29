У Запорізькій області змінили час комендантської години

В Запорізької області змінять комендантську годину, яка триватиме з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
З 1 травня з 17:00 до 05:00 2 травня заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.
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Також влада області попереджає, що відвідування кладовища рекомендовано до 14:00.
Окупанти завдають ракетних ударів по Запоріжжю
У Запоріжжі російські війська випустили ракету у приватному секторі, є постраждалі.
"Попередня інформація: пошкоджено два будинки у приватному секторі. Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря – земля", – повідомляє Запорізька ОВА.
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"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."