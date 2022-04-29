В Запорожской области изменили время комендантского часа

Во время комендантского часа нужно придерживаться несколько правил

В области изменили время комендантского часа / Коллаж "Сегодня"

В Запорожской области изменят комендантский час, который продлится с 17:00 1 мая до 05:00 2 мая.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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С 1 мая с 17:00 по 05:00 2 мая запрещено находится на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Также власти области предупреждают, что посещение кладбища рекомендовано до 14:00.

Оккупанты наносят ракетные удары по Запорожью

В Запорожье российские войска выпустили ракету по частному сектору, есть пострадавшие.

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"Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух – земля", – сообщает Запорожская ОВА.

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