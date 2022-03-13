На Запоріжжі окупанти викрали ще одного мера

У Запорізькій області російські війська викрали ще одного мера. Цього разу окупанти викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.
Про це повідомляє голова ОДА Олександр Старух.
"Військові злочини стають системними", – написав голова області.
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Вже друге викрадення мера у Запорізькій області
11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федоровачерез те, що він відмовився від співпраці з ворогом. Про викрадення мера Мелітополя стало відомо за словами очевидців.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іван Федоров живий. Проте його катують окупанти.
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