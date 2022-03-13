В Запорожской области оккупанты похитили еще одного мэра

В Запорожской области российские войска похитили еще одного мэра. На этот раз оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.
Об этом сообщает голова ОГА Александр Старух.
"Военные преступления становятся системными", – написал глава области.
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11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом. О похищении мэра Мелитополя стало известно со слов очевидцев.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иван Федоров жив, однако его пытают оккупанты.
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