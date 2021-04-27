Забули взяти на прогулянку: у Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка (оновлено)

Жахлива трагедія сталася в одному з дитячих садків Запоріжжя – маленька дитина випала з вікна – що відомо про стан хлопчика

У дитячому садку Запоріжжя чотирирічний хлопчик випав з другого поверху. Вихователька пішла з дітьми на прогулянку, а його забула в групі.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Анна Бечке, дитина зараз без свідомості в реанімації з травмою голови. а городяни збирають гроші на лікування.

З'ясувалося, що маленький Тимур зумів відкрити вікно і почав кричати. Однак не втримався і полетів вниз.

"Як дитина, просто цікаво, змогла відкрити вікно сам, якщо там мають бути запірні замки, щоб діти не могли відкрити", – сказав батько потерпілого Юрій Чачушев.

Хлопчик пролетів майже чотири метри та приземлився на тротуар. Закривавленого та непритомного, його забрала швидка. Кілька годин Тимур був у медикаментозній комі. Під час обстеження лікарі з'ясували – у дитини черепно-мозкова травма, але кістки цілі.

Відео: Сьогодні

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У поліції кримінальне провадження поки що розпочали лише за фактом неналежного догляду за дитиною. Винуватця ще шукають. Йому може загрожувати п’ять років за ґратами.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху. К. Коли летів, він вдарився об комунікаційні дроти і сушарки для білизни, приземлився на купу сухого листя, тому і вижив.

Також нагадаємо, в Одесі трирічна дитина випала з вікна на 9-му поверсі, поки мама готувала їжу.