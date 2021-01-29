Лікарям доводиться обирати, кому віддати концентратор: як лікують хворих на COVID-19 у Запоріжжі

Лікарям важливо покладатися не тільки на себе, але і на "розумну" медтехніку

З початку епідемії неврологічне відділення в шостій лікарні Запоріжжя приймало пацієнтів з коронавірусом. Нещодавно лікарня отримала шість нових кисневих концентраторів.

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Про це повідомляють "Сьогодні".

Спочатку неврологічне відділення приймало профільних пацієнтів з COVID-19. Пізніше відділення остаточно перепрофілювалося на "ковідне". Лікарі тут працюють з дуже важкими хворими.

"Морально дуже важко. Багато не витримують навантажень, звільняються лікарі, звільняються медсестри, плюс виросла летальність. Дуже неприємно з цим стикатися, що ми не завжди можемо врятувати людину навіть незважаючи на всі зусилля", – сказала невролог Ганна Макаренкова.

Щодня у лікарні перебувають близько 100 хворих з підтвердженим діагнозом і 50 – з підозрою на коронавірус. Усі вони мають пневмонію, і більше половини мають потребу в кисні.

Відео: Сьогодні

"Кожен концентратор – це один хворий. В цей час можуть інші хворі потрапляти в лікарню, і теж вимагати кисню, і це дуже важко – вирішити, кому віддати концентратор", – додала Макаренкова.

Шість нових кисневих концентраторів лікарня отримала від Фонду Ріната Ахметова і банку ПУМБ.

"Кисневі концентратори – у числі найбільш затребуваного обладнання, тому Фонд і активи групи SCM закупили і передали медикам 155 концентраторів високого класу", – зазначила директор проектів і програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

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Медики кажуть: важливо, що можуть покладатися не тільки на себе, а й на "розумну" медтехніку і підтримку близьких.

Нагадаємо, раніше Фонд Ріната Ахметова допоміг з операцією на серці маленької Оленки з Маріуполя.

Також програма Фонду Ріната Ахметова рятує життя у лікарнях Харківської області.

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