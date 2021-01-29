Врачам приходится выбирать, кому отдать концентратор: как лечат больных COVID-19 в Запорожье

Врачам важно полагаться не только на себя, но и на "умную" медтехнику

С начала эпидемии неврологическое отделение в шестой больнице Запорожья принимало пациентов с коронавирусом. Недавно больница получила шесть новых кислородных концентраторов.

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Об этом сообщают "Сегодня".

Сначала неврологическое отделение принимало профильных пациентов с COVID-19. Позже отделение окончательно перепрофилировалось на "ковидное". Врачи здесь работают с очень тяжелыми больными.

"Морально очень тяжело. Много не выдерживают нагрузок, увольняются врачи, увольняются медсестры, плюс выросла летальность. Очень неприятно с этим сталкиваться, что мы не всегда можем спасти человека даже несмотря на все усилия", – сказала невролог Анна Макаренкова.

Ежедневно в больнице находятся около 100 больных с подтвержденным диагнозом и 50 – с подозрением на коронавирус. Все они имеют пневмонию, и более половины нуждаются в кислороде.

Видео: Сегодня

"Каждый концентратор – это один больной. В это время могут другие больные попадать в больницу, и тоже потребовать кислорода, и это очень трудно – решить, кому отдать концентратор", – добавила Макаренкова.

Шесть новых кислородных концентраторов больница получила от Фонда Рината Ахметова и банка ПУМБ.

"Кислородные концентраторы – в числе самого востребованного оборудования, поэтому Фонд и активы группы SCM закупили и передали медикам 155 концентраторов высокого класса", – отметила директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

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Медики говорят: важно, что могут полагаться не только на себя, но и на "умную" медтехнику и поддержку близких.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце маленькой Аленке из Мариуполя.

Также программа Фонда Рината Ахметова спасает жизни в больницах Харьковской области.

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