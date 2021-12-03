Спалах COVID-19: у Запорізькій області школярі знову пішли на карантин

В Енергодарі Запорізької області з 2 грудня у школах закрили кілька класів на карантин. Це пов'язано зі спалахом захворювань на COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі міськради Енергодару.
Школярі знову на дистанційці
Як стало відомо, школярі пішли на карантин з 2 грудня на 7-10 днів.
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На карантин закрили:
- 1-Б клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 2-А клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 9-В клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 11-В клас Енергодарської гімназії №5 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 1-А клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 12.12.2021
- 1-Б клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 09.12.2021
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2992 особи;
- летальних наслідків – 509;
- одужали – 22 893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 477 649 осіб;
- одужали – 3 018 620 осіб;
- летальних наслідків – 87 566.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1376;
- Вінницька область – 573;
- Волинська область – 669;
- Дніпропетровська область – 920;
- Донецька область – 751;
- Житомирська область – 562;
- Закарпатська область – 536;
- Запорізька область – 676;
- Івано-Франківська область – 283;
- Київська область – 676;
- Кіровоградська область – 151;
- Луганська область – 154;
- Львівська область – 714;
- Миколаївська область – 437;
- Одеська область – 862;
- Полтавська область – 685;
- Рівненська область – 501;
- Сумська область – 476;
- Тернопільська область – 329;
- Харківська область – 555;
- Херсонська область – 182;
- Хмельницька область – 542;
- Черкаська область – 569;
- Чернівецька область – 216;
- Чернігівська область – 382.