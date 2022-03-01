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ЗСУ вдарили ракетами по окупантах в аеропорту Бердянська

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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1 березня, 12:51
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Постріл зробили з ракетного комплексу "Точка-У"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України не покинули окупований нині Бердянськ. Сьогодні розташування ворога в покинутому аеропорту було вражене ракетами.

Про це повідомив у Телеграмі нардеп Дмитро Разумков.

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"5 хвилин тому Збройні Сили України завдали удару Точкою-У по аеродрому Бердянська, де загарбники зосередили велику кількість військ. Спасибі хлопці!" – повідомив Разумков.

Довідка . "Точка" – тактичний (дивізійний) ракетний комплекс. Розробка почалася у 1968 році. Офіційно прийнято на озброєння Радянської Армії у 1975 році.

Модернізований ракетний комплекс отримав назву "Точка-У" й почав надходити до військ у 1989 році. "Точка-У" мала дальність, що зросла до 120 км, і покращене до 95 м кругове ймовірне відхилення.

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Росіяни окупували цвинтар у Бердянську

Військові Російської Федерації окупували територію цвинтаря у Бердянську.

Про це повідомила на своїй сторінці в Telegram Запорізька обласна державна адміністрація.

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