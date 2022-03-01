ВСУ ударили ракетами по оккупантам в аэропорту Бердянска

Выстрел произвели из ракетного комплекса "Точка-У"

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Вооруженные силы Украины не бросили оккупированный нынче Бердянск. Сегодня расположение врага в заброшенном аэропорту было поражено ракетами.

Об этом сообщил в Телеграме нардеп Дмитрий Разумков.

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"5 минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. Спасибо ребята!" – сообщил Разумков.

Справка. "Точка" – тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Разработка началась в 1968 году. Официально принят на вооружение Советской Армии в 1975 году.

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Модернизированный ракетный комплекс получил название "Точка-У" и начал поступать в войска в 1989 году. "Точка-У" имела возросшую до 120 км дальность, и улучшенное до 95 м круговое вероятное отклонение.

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