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Виконував "замовлення" у забороненій соцмережі: у Запоріжжі впіймали "анонімного терориста"

26 січня, 15:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі

У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який систематично анонімно повідомляв про мінування держустанов і об'єктів критичної інфраструктури в Україні та закордоном.

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Про це повідомили пресслужбі СБУ.

Зазначається, що житель Запоріжжя створив у забороненої в Україні соцмережі групу, де за гроші брав "замовлення" на такі псевдомінування. Він надсилав на електронну пошту СБУ і Нацполіції листи з погрозами встановити вибухівки в школах, університетах, атомних станціях, вокзалах і в людних місцях.

Відео: Сьогодні

Попередньо, "анонімний терорист" встиг надіслати більше 200 повідомлень про мінування. Його затримали за місцем проживання.

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Під час обшуків у фігуранта вилучили комп'ютер і телефони з доказами злочину. Копи вже почали кримінальне провадження, чоловікові обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

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Тепер підозрюваному загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі невідомі повідомили про мінування 373 дитячих навчальних закладів.

Крім того, у Києві повідомили про замінування мосту Патона.

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СБУ Запоріжжя затримання мінування ложное минирование
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