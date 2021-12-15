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Помітили під час поховання: у Запорізькій області морг видав родичам чужого померлого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 21:07
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В установі не визнали свою помилку та сказали, що зовнішній вигляд хворого змінила хвороба
Родичі перервали похоронний процес/Колаж: "Сьогодні"
Родичі перервали похоронний процес/Колаж: "Сьогодні"

В Енергодарі Запорізької області під час поховання родичі померлого виявили в труні іншого чоловіка. Виявилося, що в морзі переплутали тіла.

Про це повідомляє місцеве видання Energodar NEWS.

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Деталі

"Підміну" помітили під час поховального процесу. Коли син прощався з покійним, то помітив, що в труні не його батько. Ніхто з присутніх спочатку у це не міг повірити, однак, коли придивилися, то зрозуміли, що дійсно ховають незнайомого чоловіка.

Похорон перервали

Після виявлення іншого покійника сім'я перервала похорон та одразу звернулася до працівників моргу. Рідні зазначили, що керівництво установи не визнало свою помилку. Рідним намагалися довести, що це їхній родич, нібито його вигляд кардинально змінився після коронавірусу і реанімації. Однак чоловік помер взагалі від іншої хвороби, а його тіло весь цей час знаходилося в морзі. Через дві години похорон продовжився.

Смертність в Україні

За інформацією Вікіпедії, алкогольне отруєння — одна з найпоширеніших причин передчасної смерті українців. Згідно з даними статистики, українці частіше вмирають від отруєння алкоголем і викликаних алкоголізмом хвороб, ніж гинуть у ДТП.

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Ризик для чоловіка померти у віці до 60 років — 40%. Розглянувши долю 100 000 новонароджених українців: за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 — до 60 років. З цих 100 000 вісьмох погубить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 — від онкологічних захворювань, 16 осіб погубить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро людей потонуть. Крім того, 12 осіб покінчать життя самогубством.

Практично кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а у жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%. Впродовж останніх років спостерігалося повільне зменшення для чоловічої статі ймовірності дожити до цього віку (2001 р. — 48,8 %, 2005 р. — 45,5 %). У 2006 р. ймовірність для чоловіків померти до досягнення 65-річного віку практично дорівнювала 1/2. Надсмертність чоловіків зростає з віком і в результаті цього у групі населення, які у 2006 році досягли межі 65 років, чоловіків стало менше на 1,3 млн, ніж жінок такого віку. Саме внаслідок надсмертності чоловіків у молодому і середньому віці зросла частка одиноких жінок та вдів. Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

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