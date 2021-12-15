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Заметили во время захоронения: в Запорожской области морг выдал родственникам чужого умершего

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 21:07
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В учреждении не признали свою ошибку и сказали, что внешний вид больного изменила болезнь
Родственники прервали похоронный процесс/Коллаж: "Сегодня"
Родственники прервали похоронный процесс/Коллаж: "Сегодня"

В Энергодаре Запорожской области во время захоронения родственники умершего обнаружили в гробу другого мужчину. Оказалось, что в морге перепутали тела.

Об этом сообщает местное издание Energodar NEWS.

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Детали

"Подмену" заметили во время похоронного процесса. Когда сын прощался с покойным, то заметил, что в гробу не его отец. Никто из присутствующих поначалу в это не мог поверить, однако, когда присмотрелись, то поняли, что действительно хоронят незнакомого мужчину.

Похороны прервали

После обнаружения другого покойника семья прервала похороны и сразу обратилась к работникам морга. Родные отметили, что руководство учреждения не признало свою ошибку. Родным пытались доказать, что это их родственник, будто его облик кардинально изменился после коронавируса и реанимации. Однако мужчина умер вообще от другой болезни, а его тело все это время находилось в морге. Через два часа похороны продолжились.

Смертность в Украине

По информации Википедии, алкогольное отравление — одна из самых распространенных причин преждевременной смерти украинцев. Согласно данным статистики, украинцы чаще умирают от отравления алкоголем и вызванных алкоголизмом болезней, чем погибают в ДТП.

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Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет — 40%. Рассмотрев судьбу 100 000 новорожденных украинцев: по статистике 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 — до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 — от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %. На протяжении последних лет наблюдалось медленное уменьшение для мужского пола вероятности дожить до этого возраста (2001 г. — 48,8 %, 2005 г. — 45,5 %). В 2006 г. вероятность для мужчин умереть до достижения 65-летнего возраста практически равнялась 1/2. Сверхсмертность мужчин растет с возрастом, и в результате этого в группе населения, которые в 2006 году достигли предела 65 лет, мужчин стало меньше на 1,3 млн, чем женщин такого возраста. Именно вследствие сверхсмертности мужчин в молодом и среднем возрасте выросла доля одиноких женщин и вдов. Более 90% смертей в Украине вызваны неинфекционными заболеваниями.

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