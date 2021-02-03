Мешканка Запоріжжя попалася на контрабанді ікон в РФ

У Харківській області правоохоронці затримали в пункті пропуску Гоптівка мешканку Запоріжжя за спробу контрабанди п'яти старовинних ікон в Росію.
Про це повідомив представник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко на своїй сторінці в Facebook.
За попередніми даними слідства, жителька Запоріжжя, яка займається скупкою і продажем антикваріату, намагалася нелегально перевезти в РФ п'ять ікон, датованих XIХ століттям. Своїх зарубіжних клієнтів вона підшукала через Інтернет, на спеціалізованому сайті.
Правоохоронці затримали перевізника "товару" в пункті пропуску Гоптівка при спробі незаконного переправлення культурних цінностей, які були заховані в багажі.
Вилучені предмети старовини спрямовані на відповідні експертизи. За даним фактом слідчі органів безпеки почали кримінальне провадження за статтею "контрабанда".
Раніше ми повідомляли, що з ОАЕ в Україну намагалися провезти понад 2 тонн контрабандних сигарет.
Також нагадаємо, на Закарпатті прикордонник і священик попалися на контрабанді сигарет.
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