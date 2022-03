Глава МАГАТЕ особисто перевірив, як працює Южно-Українська АЕС в умовах війни

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі з 29 березня здійснює робочий візит до України, в рамках якого сьогодні відвідав Южно-Українську АЕС у Миколаївській області.

Про це Рафаель Гроссі повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я перебуваю на Южно-Українській АЕС, щоб зустрітися з офіційними особами уряду України та персоналом та розпочати технічну допомогу МАГАТЕ для забезпечення безпеки ядерних об'єктів країни. Життєво важливо бути на місці, щоб надавати ефективну підтримку Україні в ці надзвичайно важкі часи", – написав він.

Staff of all #Ukraine nuclear facilities deserve full respect and admiration for keeping sites running in a safe and secure way amid conflict.