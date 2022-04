"Весь світ став свідком": Байден про удар РФ по вокзалу Краматорська

Напад на українську вокзал у Краматорську – ще одне жахливе злодіяння, вчинене Росією.

Про це написав у Twitter Президент США Джо Байден.

"Ми продовжимо нашу допомогу в галузі безпеки та постачання зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну. І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи її до відповідальності", – заявив Байден.

Заперечення на українській train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.