"Весь світ став свідком": Байден про удар РФ по вокзалу Краматорська

США продовжать постачати Україні зброю для боротьби з Росією

Байден відреагував на смерть мирних жителів у Краматорську / Фото: Колаж: Сьогодні

Напад на українську вокзал у Краматорську – ще одне жахливе злодіяння, вчинене Росією.

Про це написав у Twitter Президент США Джо Байден.

Реклама

"Ми продовжимо нашу допомогу в галузі безпеки та постачання зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну. І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи її до відповідальності", – заявив Байден.

Заперечення на українській train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety. - President Biden (@POTUS) April 8, 2022

Байден додав, що від початку своєї адміністрації Сполучені Штати приділяли першочергову увагу доставці критично важливого військового потенціалу Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії.

Реклама

"Весь світ став свідком ефективності цієї зброї", – написав президент США.

Він подякував уряду Словаччини за надання Україні системи ППО С-300.

Нові санкції

Після звірств російських військових у передмісті Києва Євросоюз схвалив новий пакет економічних санкцій, які торкнулися експорту енергоресурсів

Реклама

Було введено ембарго на імпорт російського вугілля, заборона транзакцій з чотирма найбільшими російськими банками та заборона російським судам та операторам заходити до портів країн ЄС.

Детальніше про інші обмеження читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також розповідали, як ще Захід допомагає Україні у боротьбі з агресором.