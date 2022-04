"Весь мир стал свидетелем": Байден об ударе РФ по вокзалу Краматорска

Нападение на украинский вокзал в Краматорске – еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией.

Об этом написал в Twitter Президент США Джо Байден.

"Мы продолжим нашу помощь в области безопасности и поставки оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая ее к ответственности", – заявил Байден.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.