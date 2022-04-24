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Грозєв: Найважчі події війни відбудуться через 2-3 тижні

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24 квітня, 20:20
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"Азовсталь" став символом героїзму української нації – кажуть експерти
Україні досі не вдалося утримати цілісність Маріуполя
Україні досі не вдалося утримати цілісність Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається провал другої фази війни, вважає медіаексперт та керівник проекту Bellingcat Христо Грозєв.

Про це журналіст-розслідувач розповів телеведучій Олені Цинтилі в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі. Україна 24".

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Грозєв погодився з думкою, висловленою президентом України Володимиром Зеленським, що навіть якщо битву за Маріуполь буде програно під час другої хвилі наступу окупанта на Сході України, це не кінцевий її результат.

На думку Грозєва, причина, через яку Україні досі не вдалося утримати цілісність Маріуполя – це відсутність необхідної кількості зброї, аж ніяк не відсутність армії чи мотивації.

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"Щодо зброї – вона надходить щотижня, час працює на вас. Те, що було неможливо тиждень тому, швидше за все, буде можливим за два-три тижні", – вважає Христо Грозєв.

Журналіст наголосив, що "Азовсталь" став символом героїзму української нації. Втім, за словами експерта, роль підприємства вже далеко не визначна. Водночас визначальною залишається наявність в Україні якісної високоточної артилерії та ракет, які вже їдуть до нас.

"Не варто дивитися ситуацію сьогодні та завтра. Слід подивитися на неї за місяць. Західні країни, а саме 19 західних партнерів надають Україні високотехнологічну зброю, це дає надію", – переконаний Грозєв.

Грозєв також висловив думку, що один із керівників квазі-освіти ДНР Ігор Гіркін більш-менш правильно описав розташування тактичних сил на Донбасі на сьогодні.

"Якщо ситуація поблизу Ізюма та Горлівки не зміниться протягом кількох тижнів у бік завоювання росією нових територій, або вони будуть мінімально тактичними, це можна вважати провалом другої фази війни РФ в Україні", – підкреслив Грозєв.

На його переконання, у цьому випадку за два-три тижні почнеться прорив російських військ у зворотному напрямку.

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Це дозволить Україні відкрити другий фронт. Тому російські війська мають відійти. Думаю, найважливіше відбуватиметься за два-три тижні, а не в найближчий день-два", – підсумував журналіст.

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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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