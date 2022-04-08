Гірше за ІДІЛ: генерал ВСУ пояснив, як український Моссад знищуватиме військових РФ

"Земля горітиме під ногами росіян", коли їх шукатимуть через скоєні злочини

Ворогів України судитимуть за законом / Фото: Колаж: Сьогодні

Після звірств російських окупантів в Україні заговорили про створення власного Моссаду. Військових злочинців РФ шукатимуть спецслужби у всьому світі.

Про це розповів генерал української армії Микола Маломуж в ефірі "Україна24" на YouTube-каналі.

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"Ми цивілізована країна і ми повинні кожен злочин кваліфікувати згідно з чинним законодавством України та міжнародними правовими нормами. Військові злочини – це основний пріоритет. Тоді ми будемо нормальною демократичною країною. Але якщо пройшло слідство і суди, а злочинці ховатимуться, то тут я бачу роль стратегічної нашої розвідки та умови для Моссада, може, більш ефективно. Тому що ми маємо відповідні в росії оперативні можливості і пошук цих людей буде проводитися ефективно", – сказав він.

За його словами, це відбудеться тільки, "якщо буде рішення суду і їх визнаватимуть їхніми злочинцями, яких потрібно покарати. Тоді буде право у спецслужб всього світу".

"Тоді вже буде не тільки наш Моссад умовно, а й світові розвідки, а у нас співпраця і з американськими, європейськими, турецькими і навіть китайськими розвідками щодо пошуку злочинців. Як зараз іде пошук по ісламській державі (ІДІЛ) – це буде ще гірше, земля горітиме під ногами. Під якими вони б паспортами не виїжджали за кордон, у будь-яку країну, їх шукатимуть. А спецслужби шукатимуть їх на території російської федерації", – додав генерал.

Розслідування у Бучі

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації було застрелено. У 90% саме кульове поранення стало причиною загибелі жителів Бучі. Період перебування там російських військ.

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Німецьке видання Spiegel повідомило, що їхня розвідка перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ із залякування населення українських міст.

Американський телеканал CNN повідомив, що США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили злочини у Бучі. Виявлення причетних – важливий пріоритет для розвідувальних структур США.