Хуже ИГИЛа: генерал ВСУ объяснил, как украинский Моссад будет уничтожать военных РФ

"Земля будет гореть под ногами русских", когда их будут искать из-за совершенных преступлений

Врагов Украины будут судить по закону / Фото: Коллаж: Сегодня

После зверств российских оккупантов в Украине заговорили о создании собственного Моссада. Военных преступников РФ будут искать спецслужбы по всему миру.

Об этом рассказал генерал украинской армии Николай Маломуж в эфире "Украина24" на YouTube-канале.

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"Мы цивилизованная страна и мы должны каждое преступление квалифицировать согласно действующего законодательства Украины и международных правовых норм. Военные преступления – это основной приоритет. Тогда мы будем нормальной демократической страной. Но если прошло следствие и суды, а преступники будут прятаться, то тут я вижу роль стратегической нашей разведки и условия для Моссада, может более эффективно. Потому что мы имеем соответствующие в россии оперативные возможности и поиск этих людей будет проводится эффективно", – сказал он.

По его словам, это произойдет только, "если будет решение суда и их будут признавать их преступниками, которых нужно наказать. Тогда будет право у спецслужб всего мира".

"Тогда уже будет не только наш Моссад условно, но и мировые разведки, а у нас сотрудничество и с американскими, европейскими, турецкими и даже китайскими разведками по поиску преступников. Как сейчас идет поиск по исламскому государству (ИГИЛ) – это будет еще хуже, будет земля гореть под ногами. Под какими они бы паспортами не уезжали за границу, в любую страну, их будут искать. А спецслужбы будут искать их на территории российской федерации", – добавил генерал.

Расследование в Буче

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. В 90% именно пулевое ранение стало причиной гибели жителей Бучи в период пребывания там российских войск.

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Немецкое издание Spiegel сообщило, что их разведка перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.

Американский телеканал CNN сообщил, что США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие преступления в Буче. Выявление причастных – важный приоритет для разведывательных структур США.