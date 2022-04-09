Через позицію Орбана Польща заморожує відносини з Угорщиною

Угорщина хоче зіграти якусь роль у завершенні збройного протистояння Росії та України

Польща змінила підхід до Угорщини Polʹshcha zminyla pidkhid do Uhorshchyny / Фото: Колаж: Сьогодні

Варшава наразі не бачить можливості нормальної співпраці з Будапештом, поки уряд Віктора Орбана не змінить свого підходу до сприйняття трагічних подій в Україні та ставлення до Росії.

Про це в ефірі радіо Plus заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський.

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"Я не приховую, що це все дуже засмучує. Моя оцінка однозначно негативна. Якщо прем'єр Орбан каже, що він не бачить того, що сталося у Бучі, то йому треба порадити піти до окуліста", – заявив Качинський.

Він зазначив, що Польща могла б змінити свій підхід до Угорщини, "але за умови, що Віктор Орбан зміниться".

"Це – умова, яку ми маємо зараз чітко сформулювати: ми не можемо співпрацювати як досі, якщо ситуація й надалі буде такою (як зараз. – Ред.)", – наголосив лідер PiS.

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На думку Качинського, Орбан хоче зіграти якусь роль у завершенні збройного протистояння Росії та України. Проте його погляди на війну в Україні та ставлення до Росії він вважає "тупиковими".

Угорщина підтримала експрес-вступ України до ЄС

Угорщина підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу.

"Вчора президенти восьми країн-членів ЄС – країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія та Словенія, виступили із спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статусу країни-кандидата та розпочати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний", – сказав міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

За його словами, вони підтримують будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.

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