Из-за позиции Орбана Польша замораживает отношения с Венгрией

Венгрия хочет сыграть какую-то роль в завершении вооруженного противостояния России и Украины

Польша изменила подход к Венгрии / Фото: Коллаж: Сегодня

Варшава на данный момент не видит возможности нормального сотрудничества с Будапештом, пока правительство Виктора Орбана не изменит свой подход к восприятию трагических событий в Украине и отношение к России.

Об этом в эфире радио Plus заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

Реклама

"Я не скрою, что это все очень расстраивает. Моя оценка однозначно отрицательна. Если премьер Орбан говорит, что он не видит случившегося в Буче, то ему нужно посоветовать пойти к окулисту", – заявил Качиньский.

Он отметил, что Польша могла бы изменить свой подход к Венгрии, "но при условии, что Виктор Орбан изменится".

"Это – условие, которое мы должны сейчас четко сформулировать: мы не можем сотрудничать как по сей день, если ситуация и дальше будет такой (как сейчас. – Ред.)", – подчеркнул лидер PiS.

Реклама

По мнению Качиньского, Орбан хочет сыграть какую-то роль в завершении вооруженного противостояния России и Украины. Однако его взгляды на войну в Украине и отношение к России он считает "тупиковыми".

Венгрия поддержала экспресс-вступление Украины в ЕС

Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.

"Вчера президенты восьми стран-членов ЕС – страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения, выступили с совместной инициативой для продвижения евроинтеграции Украины, с целью предоставить Украине статус страны-кандидата и начать переговоры о вступлении как можно быстрее. Хотел бы объявить, что Венгрия поддерживает эту инициативу и мы призываем Брюссель поставить вопрос на повестку дня", – сказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, они поддерживают любые инициативы, направленные на прекращение войны.

Реклама

Ранее мы писали: