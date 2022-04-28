Як ворожі ракети оминають ППО в Україні – пояснив Жданов

Росіяни розпочали повномасштабне вторгнення крилатими та балістичними ракетами, розрахованими на швидку операцію

Ворог запускає ракети з кораблів та підводних човнів / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерт пояснив, як працюють ракети, які обходять ППО. Можна просто прокласти маршрут і ракета пройде непоміченою для радарів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у ефірі YouTube-каналу. "Україна 24".

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Найнебезпечнішими на сьогодні є відносно нові крилаті ракети "Калібр" з високою точністю влучення і мінімальною ймовірністю збивання ППО. Їх ворог запускає з кораблів та підводних човнів. Ця ракета може повністю повторити рельєф місцевості, пояснює військовий експерт Олег Жданов.

"Можна просто прокласти маршрут картою з урахуванням перепадів висот, і ракета пройде непоміченою для радарів", – уточнив експерт.

Експерти погоджуються, українське ППО сьогодні нечисленне, тому сучасна високоточна зброя від західних партнерів для збивання ворожих ракет та літаків є пріоритетом.

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"Думаю, це питання буде порушуватися, або вже порушується, і швидше за все, буде вирішено. Тому що сьогодні набирають обертів постачання озброєння, то їх потрібно захищати, хоч би їх", – наголосив Олег Жданов.

Росіяни розпочали повномасштабне вторгнення крилатими та балістичними ракетами, розрахованими на швидку операцію. Втім, внаслідок перших хвиль ударів цією потужною зброєю не вдалося знищити українську систему авіації та протиповітряної оборони.

За перші чотири дні окупанти випустили в Україні 320 ракет. Незважаючи на заяву керівництва РФ, мета ракет – військові об'єкти, обстріл став психологічним тиском, насамперед на мирних українців. Окупанти продовжують бити по житлових кварталах та адмінбудинками українських міст.

У більшості цих ракет – плати, сконструйовані півстоліття тому, упевнений військовий експерт Олег Катков. Саме тому в більшості випадків не йдеться про високу точність такої зброї. За словами Каткова, з 10 ракет – 3 падає дорогою, 4 збиває українське ППО, ще 3 можуть кудись поцілити, 2 при цьому можуть потрапити у житлові будинки.

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Радянські балістичні ракети типу "Іскандер" або "Точка У" росіяни застосовують найчастіше. Вони дешеві, та їх багато. А ще крилаті Х55 – українське виробництво, зібрані у Запоріжжі та Харкові. За словами заступника директора центру досліджень армії Михайла Самуся, у 1999 році Україна передала понад 500 таких ракет на оплату за газ. Сьогодні вони летять на українську територію.

Через санкції масове виробництво ракет у Росії зараз неможливе, але на складах ще є тисячі одиниць запасу. Їх вистачить для тривалих бомбардувань, так що нехтування сиренами може коштувати життя.

На сході ЗСУ знищили 75 окупантів

Протягом доби 27 квітня українські військові знищили 75 російських окупантів на сході. Бої продовжуються.

Українські захисники знищили:

особового складу – 75;

БМП – 1;

АТ – 2;

БПЛА – 2.

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