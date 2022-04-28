Как вражеские ракеты обходят ПВО в Украине – объяснил Жданов

Россияне начали полномасштабное вторжение крылатыми и баллистическими ракетами, рассчитанными на скорую операцию

Враг запускает ракеты с кораблей и подлодок / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперт объяснил, как работают ракеты, обходящие ПВО. Можно просто проложить маршрут, и ракета пройдет незамеченной для радаров.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире YouTube-канала "Украина 24".

Реклама

Наиболее опасными на сегодняшний день являются относительно новые крылатые ракеты "Калибр" с высокой точностью попадания и минимальной вероятностью сбивания ПВО. Их враг запускает с кораблей и подлодок. Эта ракета способна полностью повторить рельеф местности, объясняет военный эксперт Олег Жданов.

"Можно просто проложить маршрут по карте с учетом перепадов высот, и ракета пройдет незамеченной для радаров", – уточнил эксперт.

Эксперты соглашаются, украинское ПВО сегодня малочисленно, поэтому современное высокоточное оружие от западных партнеров для сбивания вражеских ракет и самолетов является приоритетом.

Реклама

"Думаю, этот вопрос будет подниматься, или уже поднимается, и скорее всего, будет решен. Потому что сегодня набирают обороты поставки вооружения, то их нужно защищать, хотя бы их", – подчеркнул Олег Жданов.

Россияне начали полномасштабное вторжение крылатыми и баллистическими ракетами, рассчитанными на скорую операцию. Впрочем, в результате первых волн ударов этому мощному оружию не удалось уничтожить украинскую систему авиации и противовоздушной обороны.

За первые четыре дня оккупанты выпустили по Украине 320 ракет. Несмотря на заявление руководства РФ, цель ракет – военные объекты, обстрелы стали психологическим давлением, прежде всего, на мирных украинцев. Оккупанты продолжают бить по жилым кварталам и админзданиям украинских городов.

В большинстве этих ракет – платы, сконструированные полвека назад, уверен военный эксперт Олег Катков. Именно поэтому в большинстве случаев речь не идет о высокой точности такого оружия. По словам Каткова, из 10 ракет – 3 падает по дороге, 4 сбивает украинское ПВО, еще 3 могут куда-то попасть, 2 при этом могут попасть в жилые дома.

Реклама

Советские баллистические ракеты типа "Искандер" или "Точка У" россияне применяют чаще всего. Они дешевые, и их много. А еще крылатые Х55 – украинское производство, собранные в Запорожье и Харькове. По словам заместителя директора центра исследований армии Михаила Самуся, в 1999 году Украина передала более 500 таких ракет в оплату за газ. Сегодня они улетают на украинскую территорию.

Из-за санкций массовое производство ракет в России сейчас невозможно, но на складах еще есть тысячи единиц запаса. Их хватит для длительных бомбардировок, так что пренебрежение сиренами может стоить жизни.

На востоке ВСУ уничтожили 75 оккупантов

В течение суток 27 апреля украинские военные уничтожили 75 российских оккупантовна востоке. Бои продолжаются.

Украинские защитники уничтожили:

личного состава – 75;

БМП – 1;

АТ – 2;

БПЛА – 2.

Читайте также