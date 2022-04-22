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Маляр: Путін проігнорував своїх військових та змінив тактику війни

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МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 14:19
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Логіка у діях Путіна є – "Росія вивчала нас, щоб змінити тактику"
Тактика росіян змінюється дуже динамічно
Тактика росіян змінюється дуже динамічно / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти не мали плану Б. Вони шукають наші слабкі місця. Путін ігнорує військових та приймає свої рішення.

Про це розповіла Ганна Маляр телеведучим телеканалу "Україна 24" Віолетті Логуновій та Євгену Кисельову в ефірі проєкту Freedom.

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Наразі ми можемо спостерігати, що тактика росіян змінюється дуже динамічно. Вони не мають довгострокового планування навіть на тиждень.

Ганна Маляр пояснила чому:

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"Вони також орієнтуються на ситуацію, яка відбувається в боях. Якщо 24 лютого у них був чіткий план А, то з великою ймовірністю плану Б не було. Вони збиралися захопити всю територію України і вони не накопичували військ, наприклад, біля Маріуполя. Вони не проводили тоді вже традиційних для них псевдорефередумів, не працювали з місцевим населенням, бо вони планували захопити Київ і у такий спосіб захопити всю Україну. Оскільки цей план не вдався, далі вони діють за ситуацією".

Заступник Міністра оборони України розповіла, що спочатку ми спостерігали умовний період зализування ран, окупанти поповнювали особовий склад, ремонтували техніку тощо. Також у цей період вони намагалися знайти наші слабкі місця, щоби перебудувати свої плани.

"Наприклад, у нас зараз останні декілька днів менше використовується авіація, але помітно, що вони намагаються дуже серйозно працювати з місцевим населенням на тих територіях, які тимчасово ними заняті, і як вони намагаються там закріпитися, це їхні технології, вже інші, які вони використовують", – каже вона.

Ганна Маляр зазначила, що помітно, що їхній первісний план провалився і зараз ворог намагається реалізувати будь-які цілі, насамперед закріпитися на географічних кордонах Луганської, Донецької області.

Незважаючи на певну хаотичність дій, Маляр застерегла від того, щоб оцінювати дії Путіна як прояв нездоров'я чи психопатії чи ще чогось:

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"Проблема в тому, що Путін політик, а не військовий і очевидно, що військові йому радять щось одне, найімовірніше більш практичні якісь речі, а він, найімовірніше, приймає власні рішення. І історія такі випадки знала, коли він відчуває себе більш компетентним, ніж військові. І тому так, з погляду військової стратегії, його рішення здаються дивними. Але якщо в його планах владарювання, ну, допустимо, не в усьому світі, але в якомусь геополітичному чи геостратегічному простору, який точно виходить за межі його держави й колишнього Радянського Союзу, тоді чому ні".

Путін був упевнений у своїх рішеннях, за словами Маляр, адже минулі вісім років, з 2014 року, він добре бачив слабкість позиції Західного світу щодо нього. Його так і не зупинили.

Яку "перемогу" Путін хоче в Україні до 9 травня?

Наразі мета окупантів – відтіснити українські сили за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим.

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Героям слава!
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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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