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Маляр: Путин проигнорировал своих военных и изменил тактику войны

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МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 14:19
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Логика в действиях Путина есть – "Россия изучала нас, чтобы изменить тактику"
Тактика россиян меняется очень динамично
Тактика россиян меняется очень динамично / Фото: Коллаж: Сегодня

У оккупантов не было плана Б. Они ищут наши слабые места. Путин игнорирует военных и принимает свои решения.

Об этом рассказала Анна Маляр телеведущим телеканала "Украина 24" Виолетте Логуновой и Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM.

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Сейчас мы можем наблюдать, что тактика россиян меняется очень динамично. У них нет долгосрочного планирования даже на неделю.

Анна Маляр объяснила почему:

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"Они также ориентируются на ситуацию, происходящую в боях. Если 24 февраля у них был четкий план А, то, с большой вероятностью, плана Б не было. Они собирались захватить всю территорию Украины и не накапливали войск, например, возле Мариуполя. Они не проводили тогда уже традиционных для них псевдореферемумов, не работали с местным населением, потому что они планировали захватить Киев и таким образом захватить всю Украину. Поскольку этот план не удался, они действуют по ситуации".

Заместитель Министра обороны Украины рассказала, что сначала мы наблюдали условный период зализывания ран, оккупанты пополняли личный состав, делали ремонт техники и т.д. Также в этот период они пытались найти наши слабые места, чтобы перестроить свои планы.

"Например, у нас сейчас последние несколько дней меньше используется авиация, но заметно, что они пытаются очень серьезно работать с местным населением на тех территориях, которые временно заняты, и как они пытаются там закрепиться, это их технологии, уже другие, какие они используют", – говорит она.

Анна Маляр отметила, что заметно, что их первоначальный план провалился и сейчас враг пытается реализовать какие-либо цели, прежде всего закрепиться на географических границах Луганской, Донецкой области.

Несмотря на определенную хаотичность действий, Маляр предостерегла от того, чтобы оценивать действия Путина как проявление нездоровья или психопатии или еще чего-то:

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"Проблема в том, что Путин политик, а не военный и очевидно, что военные ему советуют что-то одно, вероятнее, более практичные какие-то вещи, а он, скорее всего, принимает собственные решения. И история такие случаи знала, когда он чувствует себя более компетентным, чем военные. И потому да, с точки зрения военной стратегии, его решения кажутся странными. Но если в его планах властвования, ну, допустим, не во всем мире, но в каком-то геополитическом или геостратегическом пространстве, точно выходящем за пределы его государства и бывшего Советского Союза, тогда почему нет".

Путин был уверен в своих решениях, по словам Маляр, ведь прошедшие восемь лет, с 2014 года, он хорошо видел слабость позиции Западного мира по отношению к нему. Его так и не остановили.

Какую "победу" Путин хочет в Украине к 9 мая?

Сейчас цель оккупантов – оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать "сухопутный коридор" к временно оккупированному Крыму. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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Жесткие последствия
Охота на оккупанта
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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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