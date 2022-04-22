Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Інтерв'ю

Охорона постаріла на 5 років! В ОП розкрили деталі, як зараз працює Зеленський

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 20:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наближений до глави держави розповів, що президент спить по 4-5 годин на день
Президент України працює на знос
Президент України працює на знос / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський спить кілька годин на день. Особливе ставлення у президента до Дому з химерами.

Про це розповів прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров телеведучому телеканалу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проекту Freedom.

Реклама

Офіс Президента працює у надрежимі. Сергій Нікіфоров розповів, що президент спить по 4-5 годин на день.

"Є питання, які вимагають термінового втручання президента: прокинутися вночі, з кимось поговорити, хто перебуває в іншому часовому поясі, чи якісь проблеми, які виникли й які вимагають втручання президента в армії. Загалом цілодобова робота".

Іноді є можливість відпочити, адже порядок денний, за словами Нікіфорова, буває різним.

Реклама

"Буває так, що у нас і інтерв'ю, і звернення, і візити іноземних лідерів, і буває день більш-менш спокійний. По-різному буває, але це виснажливий, дуже відповідальний, але священний обов'язок, який президент виконує".

Також прессекретар президента України розповів про прихильність Зеленського до Дому з Хімерами та про мрії президента, пов'язані з будівлею.

"Президенту України цей дім дуже подобається. Його думки в голос, те чим він ділився, що він мріє, щоб весь Офіс Президента поміщався в цьому маленькому будинку. Маленькому порівняно з Банковою 11, порівняно з основною будівлею Офісу gрезидента. Мається на увазі адміністрація, персонал, апарат, він має бути маленьким, він має бути діджиталізованим – мінімум людей, максимум цифрового обороту, мінімум папірців".

До Будинку Городецького, можна по-різному ставитися. Внутрішнє оздоблення було знищено під час Другої світової війни, всі інтер'єри відновлено за фотографіями.

"Але для президента – це такий компактний формат. У нього тепле ставлення до цього будинку Городецького".

Яку "перемогу" Путін хоче в Україні до 9 травня?

Наразі мета окупантів – відтіснити українські сили за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 22 квітня
1
Особовий склад 21 200
Особовий склад
2
Літаки 176
Літаки
3
Гелікоптери 153
Гелікоптери
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артилерія 397
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 138
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1523
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39379

Binance Coin (BNB)

407.16

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

106.71

Theta (THETA)

3.15

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти