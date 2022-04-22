Охорона постаріла на 5 років! В ОП розкрили деталі, як зараз працює Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спить кілька годин на день. Особливе ставлення у президента до Дому з химерами.
Про це розповів прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров телеведучому телеканалу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проекту Freedom.
Офіс Президента працює у надрежимі. Сергій Нікіфоров розповів, що президент спить по 4-5 годин на день.
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"Є питання, які вимагають термінового втручання президента: прокинутися вночі, з кимось поговорити, хто перебуває в іншому часовому поясі, чи якісь проблеми, які виникли й які вимагають втручання президента в армії. Загалом цілодобова робота".
Іноді є можливість відпочити, адже порядок денний, за словами Нікіфорова, буває різним.
"Буває так, що у нас і інтерв'ю, і звернення, і візити іноземних лідерів, і буває день більш-менш спокійний. По-різному буває, але це виснажливий, дуже відповідальний, але священний обов'язок, який президент виконує".
Також прессекретар президента України розповів про прихильність Зеленського до Дому з Хімерами та про мрії президента, пов'язані з будівлею.
"Президенту України цей дім дуже подобається. Його думки в голос, те чим він ділився, що він мріє, щоб весь Офіс Президента поміщався в цьому маленькому будинку. Маленькому порівняно з Банковою 11, порівняно з основною будівлею Офісу gрезидента. Мається на увазі адміністрація, персонал, апарат, він має бути маленьким, він має бути діджиталізованим – мінімум людей, максимум цифрового обороту, мінімум папірців".
До Будинку Городецького, можна по-різному ставитися. Внутрішнє оздоблення було знищено під час Другої світової війни, всі інтер'єри відновлено за фотографіями.
"Але для президента – це такий компактний формат. У нього тепле ставлення до цього будинку Городецького".
Яку "перемогу" Путін хоче в Україні до 9 травня?
Наразі мета окупантів – відтіснити українські сили за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим.