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Розв'язана Кремлем війна загрожує не лише Україні – Зеленський

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31 березня, 12:05
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Україна переживає зараз те, що всі намагалися забути після Другої світової війни
Зеленський стверджує, що РФ загроза для всього світу
Зеленський стверджує, що РФ загроза для всього світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський виступив перед палатою представників Нідерландів. Він заявив, що Росія загрожує всій Європі.

Про це стало відомо з прямого включення в YouTube "Україна24".

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"Я маю високу честь стати першим главою іноземної держави, який звертається до палати представників Нідерландів і до вашого народу в такому форматі, в такий час. Щиро вам вдячний за цю можливість, що можу за цих критичних обставин, у яких виявилася моя країна і весь наш континент", – розпочав своє звернення Зеленський.

За його словами, світ, за який боролося так багато людей, покоління європейців, було зруйновано одним рішенням, за одну мить.

"Після Другої світової війни зроблено так багато, щоб ніколи не повторилося те, що Україна переживає саме зараз, але все повторюється. Тільки поки що для однієї європейської держави, а не для всього континенту. Але й Друга світова війна починалася з руйнування окремих держав, а вже потім це призвело до трагедії Роттердама, до страшних бомбардувань Лондона", – сказав він.

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Він додав, що "тінь руїн Роттердама вже нависла над усією Європою та багатьма європейськими містами".

"Україна – це лише початок, якщо не зупинити Росію, якщо не зупинити її негайно. 36 днів наш народ один проти армії, яку назвали найсильнішою у світі. Росія готувалася до цього походу десятки років", – каже Президент України.

Росія відмовилася від наступу на Київ та сфокусувалася на Донбасі

За оцінками Пентагону, останні маневри армії РФ на сході України свідчать, що захоплення Донбасу стало пріоритетним завданням російського командування.

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У цього може бути кілька причин:

  • намір оточити частини ЗСУ у цьому районі та завадити їх пересуванню на інші ділянки бойових дій;
  • придбання потужного козиря на майбутні переговори;
  • загальна зміна військової стратегії, оскільки жодних спроб наступати на Київ російськими військами, як і раніше, не робиться.

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