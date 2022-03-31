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Развязанная Кремлем война грозит не только Украине – Зеленский

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31 марта, 12:05
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Украина переживает сейчас то, что все старались забыть после Второй мировой войны
Зеленский утверждает, что РФ угроза для всего мира
Зеленский утверждает, что РФ угроза для всего мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед палатой представителей Нидерландов. Он заявил, что Россия угрожает всей Европе.

Об этом стало известно из прямого включения в YouTube "Украина24".

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"Я имею высокую честь стать первым главой иностранного государства, который обращается к палате представителей Нидерландов и к вашему народу в таком формате, в такое время. Искренне вам благодарен за эту возможность, что могу в этих критических обстоятельствах, в которых оказалось моя страна и весь наш континент", – начал свое обращение Зеленский.

По его словам, мир, за который боролось так много людей, поколение европейцев, был разрушен одним решением, за одно мгновение.

"После Второй мировой войны сделано так много, чтобы никогда не повторилось то, что Украина переживает именно сейчас, но все повторяется. Только пока для одного европейского государства, а не для всего континента. Но и Вторая мировая война начиналась с разрушения отдельных государств, а уже потом это привело к трагедии Роттердама, к страшным бомбардировкам Лондона", – сказал он.

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Он добавил, что "тень руин Роттердама уже нависла над всей Европой и многими европейскими городами".

"Украина – это только начало, если не остановить Россию, если не остановить ее немедленно. 36 дней наш народ один против армии, которую назвали самой сильной в мире. Россия готовилась к этому походу десятки лет", – говорит Президент Украины.

Россия отказалась от наступления на Киев и сфокусировалась на Донбассе

По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования.

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У этого может быть несколько причин:

  • намерение оцепить части ВСУ в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий;
  • приобретение мощного козыря для будущих переговоров;
  • общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается.

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